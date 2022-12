Regierung verspricht: Bis zu 400 € für Haushalte

Zusätzliche Unterstützung für Unternehmen werden verhandelt

Wichtig ist laut Regierung, dass es keine Einschränkung beim Heizen mit Gas gibt. Auch andere Energieträger sind teurer geworden. Und während in Deutschland die Hälfte der Haushalte mit Gas heizt, sind es in Österreich weniger als ein Viertel. In Kärnten gibt es z.B. nur drei Prozent Gasheizungen. Darüber hinaus werden auch die Unternehmen zusätzlich unterstützt. Die Details dazu werden derzeit verhandelt.