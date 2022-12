Feuerwerk: So gelingen Ihnen perfekte Aufnahmen!

Manueller statt Autofokus

In der Dunkelheit exakt zu fokussieren, noch dazu, wenn die Explosionen der Feuerwerkskörper nur kurz am Himmel zu sehen sind, gelingt nur wenigen Kameras. Schalten Sie, sofern möglich, den Autofokus daher ab und fokussieren Sie manuell, indem Sie den Fokusring Ihres Objektivs auf "unendlich" (erkennbar an der umgelegten 8) stellen. Besteht diese Möglichkeit nicht, weil Sie beispielsweise mit einem Smartphone fotografieren, können Sie alternativ auch Bäume oder Häuser als Fixpunkte heranziehen und auf diese vorfokussieren.