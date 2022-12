Ärger in Gemeinden um Müllverband-Guthaben

„Wir übernehmen nahezu die gesamten Entsorgungskosten.“ Das Guthaben sei außerdem nicht als Geldmittel vorhanden, sondern nur in Form von Leistungen. 2023 gebe es wieder ein neues Guthaben. Eine Auszahlung sei nicht möglich. „Wir müssen uns an den rechtlichen Rahmen halten“, so Janisch.