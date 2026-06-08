Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

So geht‘s!

Lehrlingsboom: Das „Reduce“ als Vorzeigebetrieb

Burgenland
08.06.2026 05:00
Das „Reduce“ investiert in junge Talente aus der Region.
Das „Reduce“ investiert in junge Talente aus der Region.(Bild: zVg)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Während viele Unternehmen mit Fachkräftemangel kämpfen, stehen im „Reduce“ Gesundheitsresort in Bad Tatzmannsdorf die Lehrlinge Schlange. Das Unternehmen positioniert sich nämlich bewusst als Ausbildungsstätte.

0 Kommentare

Aktuell absolvieren 19 Lehrlinge ihre Ausbildung im „Reduce“. Bereits im Herbst wird die 20-er-Marke überschritten. „Wir haben laufend Anfragen bezüglich Lehrplätzen“, freut sich Geschäftsführer Andreas Leitner über den regen Zulauf. Attraktiv ist das Gesundheitshotel für junge Menschen vor allem deshalb, weil sie in unterschiedlichen Berufsfeldern ausgebildet werden – vom Hotel- und Gastgewerbe bis hin zu spezialisierten Dienstleistungen.

Lohnende Investition
Viele Interessierte kommen direkt aus der Region. Das stimmt Wirtschafts- und Arbeitsmarktlandesrat Leonhard Schneemann umso zufriedener: „Das Reduce ist ein Paradebeispiel dafür, wie wir mit einer starken Lehrlingsausbildung das Burgenland für die Zukunft rüsten. Eine gute Ausbildung ist das Fundament unseres Wirtschaftsstandorts. Wer heute ausbildet, sichert sich die eigenen Fachkräfte von morgen und damit auch Wohlstand und Stabilität im Land.“

Hier können Jugendliche verschiedenste Lehren absolvieren.
Hier können Jugendliche verschiedenste Lehren absolvieren.(Bild: Reduce Bad Tatzmannsdorf)

Perspektiven schaffen
Während die Zahl der Lehrlinge zuletzt stagnierte, sank die Zahl der Lehrbetriebe in den vergangenen 25 Jahren von mehr als 1.300 auf 760. Weniger als zehn Prozent der Betriebe mit mehr als einer Person bilden derzeit aktiv Lehrlinge aus. „Jeder einzelne Ausbildungsplatz ist eine Investition in die regionale Wertschöpfung und die beste Versicherung gegen den akuten Fachkräftemangel. Gleichzeitig erhalten junge Menschen so beste Karrierechancen“, so Schneemann.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
08.06.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
16° / 28°
Symbol wolkig
Güssing
15° / 28°
Symbol heiter
Mattersburg
14° / 28°
Symbol heiter
Neusiedl am See
14° / 28°
Symbol heiter
Oberpullendorf
16° / 28°
Symbol heiter

krone.tv

Schock in Australien
Dritte tödliche Hai-Attacke in nur drei Wochen
Eine sichtlich glückliche Dua Lipa beim Cocktailempfang am Freitagabend
„Nicht für Reiche“
Proteste gegen Dua Lipas Megahochzeit in Palermo
Hier detoniert gerade die Drohne in der rumänischen Hafenstadt.
Bedrohung durch Kreml
Rumänien: Seedrohnen nach Explosion entdeckt
Der Bär am Dienstag nach einer Attacke auf eine Person auf einem Firmengelände in Fukushima.
Entkam Jägern
„Schlauer“ Bär in Japan seit Tagen auf der Flucht
John Evers, Generalsekretär vom Verband der österreichischen Volkshochschulen, im krone.tv ...
Von Studie aufgedeckt
Rund 1,7 Millionen können nicht richtig lesen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Unfall zerstört Familie: Eltern tot, Kind überlebt
219.513 mal gelesen
Dieser Güterzug erfasste das Auto der dreiköpfigen Familie.
Tirol
Praterkönig stirbt bei Flugzeugabsturz in Kroatien
132.678 mal gelesen
Der Osttiroler Unternehmer entwickelte spektakuläre Fahrgeschäfte für Freizeitparks – auch für ...
Tennis
Darum kommt Thomalla nicht zum French-Open-Finale
118.731 mal gelesen
Seit 2021 ein Paar: Sophia Thomalla und Alexander Zverev (re.)
Innenpolitik
ÖVP und SPÖ wollen die Parteienförderung erhöhen
1248 mal kommentiert
NEOS-Abgeordnete Sophie Wotschke wehrt sich gegen Pläne zur Erhöhung der Förderung für Parteien ...
Niederösterreich
Jugendbande prügelt, bedroht Ticket-Kontrolleure
973 mal kommentiert
Am Bahnhof in Kreisbach wurde von Mitgliedern der „Straßenbande 187“ die Drohung (am Bild unten) ...
Innenpolitik
Ungustiösen Filz müssen wir anprangern
965 mal kommentiert
Gute Miene zum bösen Spiel machen? Im ORF wurden zu viele Stoppschilder ignoriert.
Mehr Burgenland
Freiwillig helfen
Mattersburger Pfadfinder zum Austausch in Mostar
Stipsits und Gernot
„Lotterbuben“ suchen die letzte normale Generation
Garten im Sommer
Zum grünen Paradies mit wenig Wassereinsatz
Doskos „Scharfschütze“
Sind Sie echt bissig oder tun nur so, Herr Fürst?
Tickets gewinnen
Der Kabarettsommer im Burgenland
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf