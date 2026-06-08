Lehrlingsboom: Das „Reduce“ als Vorzeigebetrieb

Perspektiven schaffen

Während die Zahl der Lehrlinge zuletzt stagnierte, sank die Zahl der Lehrbetriebe in den vergangenen 25 Jahren von mehr als 1.300 auf 760. Weniger als zehn Prozent der Betriebe mit mehr als einer Person bilden derzeit aktiv Lehrlinge aus. „Jeder einzelne Ausbildungsplatz ist eine Investition in die regionale Wertschöpfung und die beste Versicherung gegen den akuten Fachkräftemangel. Gleichzeitig erhalten junge Menschen so beste Karrierechancen“, so Schneemann.