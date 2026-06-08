Lehrlingsboom: Das „Reduce“ als Vorzeigebetrieb

Während viele Unternehmen mit Fachkräftemangel kämpfen, stehen im „Reduce“ Gesundheitsresort in Bad Tatzmannsdorf die Lehrlinge Schlange. Das Unternehmen positioniert sich nämlich bewusst als Ausbildungsstätte.
Aktuell absolvieren 19 Lehrlinge ihre Ausbildung im „Reduce“. Bereits im Herbst wird die 20-er-Marke überschritten. „Wir haben laufend Anfragen bezüglich Lehrplätzen“, freut sich Geschäftsführer Andreas Leitner über den regen Zulauf. Attraktiv ist das Gesundheitshotel für junge Menschen vor allem deshalb, weil sie in unterschiedlichen Berufsfeldern ausgebildet werden – vom Hotel- und Gastgewerbe bis hin zu spezialisierten Dienstleistungen.
Lohnende Investition
Viele Interessierte kommen direkt aus der Region. Das stimmt Wirtschafts- und Arbeitsmarktlandesrat Leonhard Schneemann umso zufriedener: „Das Reduce ist ein Paradebeispiel dafür, wie wir mit einer starken Lehrlingsausbildung das Burgenland für die Zukunft rüsten. Eine gute Ausbildung ist das Fundament unseres Wirtschaftsstandorts. Wer heute ausbildet, sichert sich die eigenen Fachkräfte von morgen und damit auch Wohlstand und Stabilität im Land.“
Perspektiven schaffen
Während die Zahl der Lehrlinge zuletzt stagnierte, sank die Zahl der Lehrbetriebe in den vergangenen 25 Jahren von mehr als 1.300 auf 760. Weniger als zehn Prozent der Betriebe mit mehr als einer Person bilden derzeit aktiv Lehrlinge aus. „Jeder einzelne Ausbildungsplatz ist eine Investition in die regionale Wertschöpfung und die beste Versicherung gegen den akuten Fachkräftemangel. Gleichzeitig erhalten junge Menschen so beste Karrierechancen“, so Schneemann.
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