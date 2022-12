Bezirk Braunau hinkt bei der Asylquote hinterher

Plus 1300 in Grundversorgung

Demnach hat das Land heuer – ohne Ukrainer – rund 1300 Menschen zusätzlich in die Grundversorgung aufgenommen. Zum Vergleich: Im Vorjahr lag der Zuwachs quasi bei null, 2015 waren es mehr als 5000 neu Aufgenommene. Die viel zitierte Krise sieht die SPÖ aber heuer nicht: „Massenbewegungen sind nicht erkennbar“, meint SPÖ-Integrationssprecher Erich Wahl. Freilich: Wenn etwa in der 5000-Einwohner-Gemeinde Frankenburg, 300 Schutz suchende Männer untergebracht sind, kann das die Anrainer überfordern. Eine Lösung wäre eine homogene Aufteilung quer über das Land.