Mit 60 km/h erfasst: Das überlebt sicher niemand

In Köstendorf in Salzburg wurde in den frühen Morgenstunden des Sonntags vor Weihnachten ein Fußgänger bei einer Bushaltestelle niedergefahren. Der Lenker flüchtete, das 24-jährige Unfallopfer wurde lebensgefährlich verletzt. Partikel an der Kleidung des Erfassten sollen nun Auskunft über das Auto geben, denn der Lenker war laut „Krone“-Informationen nach der Kollision nicht einmal stehengeblieben.