Ska-Sänger Terry Hall mit 63 Jahren verstorben

Die in Coventry gegründeten Specials feierten in den 70er- und 80er-Jahren in ihrer Heimat eine Reihe von Erfolgen mit Songs wie „Ghost Town“, „Gangsters“ und „Too Much Too Young“. Ihre Zusammensetzung aus schwarzen und weißen Bandmitgliedern sowie ihre gesellschaftskritische Ausrichtung galten als revolutionär. Hall hatte die Specials bereits 1981 verlassen und die Gruppe Fun Boy Three gegründet, brachte einige Mitglieder aber 2019 unter dem alten Bandnamen wieder zusammen. Die Gruppe würdigte ihn als „einen der brillantesten Sänger, Songwriter und -texter, die dieses Land je hervorgebracht hat“.