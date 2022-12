13 Alkolenker bei Planquadrat aus Verkehr gezogen

Zu tief ins Glas geschaut hatten so manche Autofahrer in der Nacht auf Sonntag. Dies hielt sie aber nicht davon ab, sich hinter das Steuer ihres Wagens zu setzen - obwohl die Polizei im Vorfeld bereits eine Schwerpunktaktion angekündigt hatte. Sowohl auf den Schnellstraßen als auch in den Ortschaften wurden reihenweise Fahrzeuge angehalten. In Summe wurden 880 Lenker kontrolliert, 640 mussten einen Alkomattest machen.