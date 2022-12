Kritik aus WKÖ: „Wohnen wird auch nicht billiger“

Branche: Nicht in Beratungen eingebunden

Von „unangenehmen und unerwarteten Veränderungen“, sprach Fachverbandsobmann-Stellvertreter Michael Pisecky. Zudem kam Kritik vom Österreichischen Verband der Immobilienwirtschaft (ÖVI). Die betroffene Branche sei seit einem Jahr überhaupt nicht mehr in Beratungen eingebunden gewesen, sagte ÖVI-Präsident Georg Flödl in einer Aussendung. Darüber hinaus sei Ungerechtigkeit als Argument „mehr als verwunderlich.“ Schon bisher sei eine Provisionszahlung nur dann erforderlich gewesen, wenn es einen Auftrag und eine Honorarvereinbarung gegeben habe. Die Mieterin und der Mieter bräuchten bald für Dienstleistungen, die sie erhalten würden, nicht mehr zahlen.