Maklergebühren neu: Grüne stinksauer auf ÖVP

SPÖ ortet „wohnpolitische Bankrotterklärung“

„Nichts geht mehr‘ scheint der wohnpolitische Status der Bundesregierung zu sein“, zeigte sich SPÖ-Wohnbausprecherin Ruth Becher am Dienstag hämisch. „Die Menschen erwarten sich gerade jetzt eine Reduktion der Wohnkosten. Die Abschaffung der Maklergebühr ist dabei essenziell.“ Die Sozialdemokratin sieht „das Regierungsprogramm damit gescheitert“. An die angekündigte Mietrechtsreform glaube niemand mehr. „Was bleibt, sind prozentuell zweistellige Erhöhungen der gesetzlichen Mieten, außerordentliche gesetzliche Erhöhungen wie die Verdopplung der Reparaturrücklage und eine wohnpolitische Bankrotterklärung. Diese Bundesregierung ist am Ende. Es ist Zeit für einen Neuanfang.“