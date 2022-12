Seit 46 Jahren auf Herbergsuche im Advent

Es war Fügung, dass Franz Eidenhammer in Rauris gelandet ist. Denn eigentlich ist er aus dem Innviertel in Oberösterreich. Während seiner Ausbildung Anfang der 1970er Jahre hat es sich so ergeben, in Rauris waren Lehrer begehrt. Jahrzehnte später ist Franz Eidenhammer, Jahrgang 1951, längst in Pension. Er lebt aber noch immer in Rauris, denn er hat im Pinzgau seine Heimat gefunden.