Bis zu 22 Euro werden für die Pistenskitour fällig

Parkplatz- und Aufstiegsprobleme in Gaißau-Hintersee

In Gaißau-Hintersee hingegen wird das Parken teurer: Bald geht ein Parkautomat in Betrieb - ein Platz kostet dann zwölf Euro. Außerdem gibt es noch andere Probleme: Laut einem Posting in einer Facebook-Gruppe sperrte ein Grundeigentümer Teile des Aufstiegs nahe der Spielbergstraße - ein Aufstieg auf Eibleck und Spielberg sind vorerst Geschichte.