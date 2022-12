„Die Tiere sterben einen wirklich grausamen Tod!“

Carbamat ist in Pflanzenschutzmitteln und wird zum Beizen von Maiskörnern verwendet, damit sie nicht von Mäusen gefressen werden. Außerdem ist es in gewissen Sorten Schneckenkorn und wird – widerrechtlich – dafür verwendet, Raubvögel und Raben zu bekämpfen. Denn das Mittel ist hochgiftig, und jedes Tier, das damit in Berührung kommt, geht ohne schnelle Hilfe elendiglich zugrunde.