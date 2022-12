Ist neuer EU-Skandal nur die Spitze des Eisbergs?

„Krone“: Mit welchen Emotionen verfolgen Sie die schrittweisen Enthüllungen?

Winzig: Natürlich bin ich erschüttert. Die Anschuldigungen wiegen schwer. Hier braucht es rasche Aufklärung und entsprechende Konsequenzen. Korruption hat in der Europäischen Union keinen Platz und schon gar nicht in den Institutionen.

Heide: Ich bin schockiert und enttäuscht. Ich habe vor drei Wochen noch ein Gespräch mit Eva Kaili über die Arbeit im Ausschuss über die Verwendung von Überwachungssoftware geführt. Sie war für fragwürdige Aussagen und eigenwillige Vorgangsweisen bekannt. Sie wäre von ihrer Partei deshalb auch nicht mehr für Wahlen aufgestellt worden. Aber Bestechlichkeit, Korruption in diesem Ausmaß und derart dreistes, allen unseren Werten widersprechendes Handeln hätte ich ihr allerdings nicht zugetraut. Als SPÖ-EU-Abgeordneter fordere ich auch von meiner Fraktion volle und schonungslose Aufklärung, eine interne Untersuchung wurde bereits angestoßen. Es darf keine Tabus und keine Zurückhaltung gegenüber gewissen Ländern oder politischen Fraktionen geben. Korruption und die dafür notwendige kriminelle Energie kennen aber keine geographische oder politische Herkunft, letztlich kommt es auf das Individuum an.

Haider: Ich bin doch sehr erstaunt, dass diese Enthüllungen vor allem die Europäischen Sozialisten betreffen, jene die mit dem Finger stets auf andere zeigten und die sich als moralische Instanz innerhalb der Korruptionsbekämpfung aufspielten. Zudem bin ich überrascht, wie die SPÖ versucht diesen Skandal innerhalb ihrer Parteienfamilie medial und auch öffentlich auszusitzen, nach dem Motto „Schert ja eh keinen, was unsere Genossen in Europa so treiben“. Ich hätte gerne eine Stellungnahme und konkrete Vorschläge von Seiten der österreichischen Sozialdemokratie, wie man solche unglaublichen Vorfälle, die sich innerhalb ihrer Parteienfamilie abgespielt haben, unterbindet und ob sie schon im Vorfeld wussten, was da eigentlich passiert.