„Vollkaskomentalität am Berg nimmt sehr stark zu“

Mit der Libelle Tirol hat er in den vergangenen fast 30 Jahren unzählige Unverletzte geborgen, die – oft aus Selbstüberschätzung – nicht mehr weiter kamen. „Leider nimmt die Vollkaskomentalität am Berg stark zu. Die Leute denken sich: Wenn ich nicht mehr weiterkomme, rufe ich halt den Hubschrauber.“ Einen „Plan B“ hätten viele nicht, „dieser muss aber sein“.