Siga und Vanessa machen Hip-Hop für Gehörlose

In Österreich sind rund 450.000 Menschen aufgrund einer Hörbehinderung in der Kommunikation mit anderen eingeschränkt, etwa 10.000 Menschen sollen komplett gehörlos sein. Für diese Menschen ist es so gut wie unmöglich Musik zu hören oder zu fühlen. Dagegen tritt seit einigen Jahren der deutsche Rapper Siva Ganesu alias Siga ein. Vor rund acht Jahren kam das ambitionierte Projekt „Du“ ins Rollen: „Mich schrieb damals ein Fan an, ob ich ihr für eine gehörlose Bekannte mein Musikvideo mit Untertitel zuschicken könnte. Da begann ich mich erstmals mit dem Thema auseinanderzusetzen.“