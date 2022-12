Jaguars Zukunft: Alles neu, alles anders, alles E

Bei der Vorstellung des neuen Rennwagens I-Type 6 in London lässt Jaguars ebenfalls neuer Entwicklungschef Thomas Müller dann auch keinen Zweifel an der Sinnhaftigkeit der Investitionen: „Wir lernen eine Menge in der Formel E“, sagt der ehemalige Audi-Mann, „und alles geht direkt in die Entwicklung unserer Straßenmodelle“. „Race to innovate“ oder auch „Race to road“ nennen sie das bei Jaguar. Die Technologie der 350 kW/475 PS starken und bis zu 320 km/h schnellen Generation-3-Autos soll sehr eng mit der künftigen Panthere-Plattform verknüpft sein, die mit Hilfe von Magna gerade exklusiv für kommende Jaguar-Modelle entwickelt wird. Gemeinsame Plattformen mit Land Rover soll es nicht mehr geben.