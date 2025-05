Salzburgs „Mamarazza“ im 106. Lebensjahr gestorben

Kaiserin Maria Theresia als Vorfahrin

In Salzburg als Kind der Mayr-Melnhof-Dynastie 1919 geboren, machte die Ururururenkelin von Kaiserin Maria-Theresia bereits im zarten Alter von neun Jahren ihre ersten Fotos. Später studierte sie dann in München Kunst, lernte kurz darauf Ludwig Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Sayn kennen. Als der 1962 bei einem Unfall starb, zog es Fürstin Manni endgültig zurück in ihre Salzburger Heimat, wo sie ab den 1970er-Jahren legendäre Feste in Fuschl am See veranstaltete.