Voll auf Angriff mit dem Jaguar-eTrophy-Rennwagen

Theoretisch kann jeder mitfahren

Wer zahlt, fährt mit, heißt es bei der Jaguar I-Pace eTrophy. Dazu muss man nur 200.000 britische Pfund plus Steuern für das Auto zahlen, dazu 450.000 Pfund als Antrittsgage für die Saison, dazu 28.000 Pfund für ein Jahresservice, macht 678.000 Pfund (knapp 786.000 Euro) plus Steuern. Dann wird für alles gesorgt, das Auto steht am Rennwochenende bereit, samt technischem Support, Datenauswertung und der kompletten Logistik. Reifen sind auch dabei (ein Satz pro Rennwochenende). Schäden gehen natürlich auf eigene Rechnung. Zehn Rennen, zehn Teams, 20 Autos, 20 Fahrer. Das erste Rennen der Saison steigt am 22. November in Ad Diriyah/Saudi Arabien, das letzte am 26. Juli 2020 in London.