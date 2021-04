Jaguar XF: Starkes Update für den Briten-Fünfer

Der aufgesetzte, gewölbte 11,4-Zoll-Touchscreen ersetzt den bisher integrierten, er ist 40 Prozent größer. Auch das Pivi-/Pivi-Pro-Navitainment ist upgedatet, dank vereinfachter Menüstruktur sollen 90 Prozent der alltäglichen Funktionen mit maximal zwei Eingaben auszuführen sein. Software-Updates werden künftig over the air aufgespielt, Handys drahtlos geladen. Via Apple CarPlay können zwei Handys über Bluetooth gekoppelt werden. Auch AndroidAuto ist serienmäßig.