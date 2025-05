Uni sucht Vogel-Freunde für Hilfe bei einer Studie

„Wir laden Sie ein, an einem zweijährigen Projekt teilzunehmen, das Ihnen die Chance bietet, Vögel aus nächster Nähe zu beobachten und maßgeblich zu unserem Forschungserfolg beizutragen“, sagt Projektleiterin Marion Chatelain. Wer mitmacht, hat nicht nur die Gelegenheit, etwas über die faszinierende Biologie von Vögeln zu erfahren, sondern sich unmittelbar an einem Forschungsprojekt zu beteiligen, in dem neue Erkenntnisse rund um die Praxis der Vogelfütterung und den Vogelschutz erwartet werden.