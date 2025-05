St. Pöltens Mbuyi: Vom Spätzünder zum Torphänomen

Man kann von St. Pöltens Ex-Investor Paul Francis ja halten, was man will – aber beim Sommer-Transfer von Claudy M’Buyi aus Frankreich landete er einen echten Goldgriff! Der Goalgetter ist derzeit in aller Munde, zerschießt die 2. Liga nach Belieben. Im Klartext: M’Buyi erzielte in den letzten 14 Partien unglaubliche 15 (!) Treffer. Ein echtes Torphänomen, das Startschwierigkeiten hatte.