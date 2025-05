Achtjährige Buben in Gebüsch vergewaltigt

„Nicht die einzigen Opfer“

Unter der Androhung, er würde den erst Achtjährigen mit einer Schere die Genitalien abschneiden, habe der Tischlerlehrling sie an zwei Tagen in ein Gebüsch genötigt, sie dort missbraucht. Rasch vertrauten sich die Opfer ihren Eltern an, es wurde Anzeige erstattet. „Die Burschen haben in ihrer Einvernahme gesagt, dass sie nicht die einzigen Opfer waren“, erklärt die Staatsanwältin. Ein weiteres Kind habe sich nicht getraut, etwas zu sagen.