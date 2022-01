Jaguar E-Type: Traumwagen, Diva, Herzensbrecher

Den Zündschlüssel gedreht - er steckt mitten im Armaturenbrett -, den Starterknopf gedrückt, das Biest beginnt zu grollen. Irgendwie wütend, mit hoher Drehzahl. Der Betreuer von Jaguar Deutschland bestand darauf, dass der Choke ganz herausgezogen bleibt, bis das Lamperl ausgeht. Ich komme dem Wunsch nach, habe ja Respekt vor dem alten Herrn. Also vor dem Jag, Baujahr 1961. Deshalb klingt es ein wenig unwürdig, als ich vom Hof der Villa Raab in Hessen rolle. So gar nicht entspannt.