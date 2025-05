Lindsey trifft Lionel: Legenden-Auflauf in Miami

Den Münzwurf, schreibt Vonn auf Instagram, müsse sie noch ein bisserl üben. Ansonsten sei es ein denkwürdiges Erlebnis gewesen, den „GOAT“ (Greatest Of All Time“) getroffen zu haben. Gemeint war natürlich Lionel Messi. Der – vermutlich eher zum Leidwesen des Red-Bull-Testimonials Vonn – mit seiner Mannschaft einen klaren 4:1-Sieg einfuhr. Gegen die New York Red Bulls.