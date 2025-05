Neuauflage von Rot-Pink in Wien so gut wie fix

Die Pinken stehen bereit

Die Neos, als alter neuer Koaltionspartner, sind jedenfalls bereit. Ziel sei es, „nochmals in dieser Stadt zu regieren, um viel für die Kinder und Jugendlichen bewegen zu können“, sagte Bildungsminister und Neos-Landessprecher Christoph Wiederkehr in der Hoffnung auf eine Neuauflage der rot-pinken „Fortschrittskoalition“, die er im Jahr 2020 selbst ausverhandelt hatte – und auf ein pink besetztes Bildungsressort. „Unser Ziel: Alle Kinder gehen gern in die Schule“, so Wiederkehr. Außerdem wollen die Neos mit dem Thema „Aufschwung der Wirtschaft“ als Schwerpunkt in Koaltionsgespräche gehen. Seine Nachfolgerin als Vizebürgermeisterin, Bettina Emmerling, und Neos-Wien-Klubchefin Selma Arapovic sind ebenfalls im pinken Verhandlungsteam.