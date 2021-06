Jaguar I-Pace erklimmt quasi den Mount Everest

Es wäre noch mehr drin gewesen

Am Ende hatte das Elektro-SUV noch Restspannung für über 128 Kilometer in der 90 kWh großen Batterie. Elinor Barker profitierte dabei von den regenerativen Bremsen des Jaguar, denn bei den ebenfalls 16,2 Abstiegen floss Energie für rund 93 Kilometer in den Akku zurück. So produzierte der I-Pace bei den Abfahrten rund 60 Prozent an zusätzlich verfügbarem Strom.