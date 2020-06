Jaguar F-Type Coupé: Schöner und besser denn je!

Ein cooles Coupé war der Jaguar F-Type von Anfang an, aber mit dem zweiten Facelift wird er jetzt erst so richtig begehrenswert. Die neue Front vermittelt eine geradezu feinsinnige Eleganz - was auch für den neuen Kompressor-V8 gilt, der unter der Haube des F-Type P450 steckt. Turbinenartig sanft, bei Beanspruchung zart röhrend und immer bereit zum Sprung. Dazu jetzt auch digital auf der Höhe der Zeit. „Krone“-Redakteur Stephan Schätzl verrät die Stärken und Schwächen.