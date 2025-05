„Bring Max dazu, seine Bremsen zu ruinieren!“

Hintergrund: Ziemlich zu Beginn hatten sich McLaren-Pilot Norris und Red-Bull-Fahrer Max Verstappen einen recht heißen Zweikampf geliefert. Norris setzte den Weltmeister mächtig unter Druck – was ihn wiederum nach Lesart manchen Expertens am Ende sogar den Sieg kostete. Verstappen hatte in diesem Zweikampf mit nicht hundertprozentig funktionstüchtigen Bremsen zu kämpfen. Was auch der McLaren-Box nicht verborgen blieb. Geistesgegenwärtig funkte ein Ingenieur einen Taktik-Tipp an Norris. „Verstappen beschwert sich über seine Bremsen. Schau, dass du ihn dazu bringst, dass er die Bremsen ruiniert“, raunte er aus der Box seinem Fahrer zu. Das entsprechende Schnipsel macht gerade auf Social Media die Runde.