Sting kommt mit Hit-Revue nach Wien und Klagenfurt

Nichts darf fehlen

Sein Programm „My Songs“ ist eine ausgelassene, dynamische Show, die sich auf die beliebtesten Songs und die erfolgreiche Karriere des mehrfach ausgezeichneten Künstlers konzentriert. Fans dürfen sich auf eine musikalische Zeitreise mit Klassikern wie „Englishman In New York“, „Fields Of Gold“, „Shape Of My Heart“, „Every Breath You Take“, „Roxanne“, „Message In A Bottle“ sowie viele andere seiner Erfolge freuen. Sting wird dabei von einem elektrischen Rock-Ensemble begleitet.