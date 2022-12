Scholz telefoniert weiterhin mit Putin

Scholz hatte dabei die russischen Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur verurteilt. Putin sprach hingegen von einer „zerstörerischen Linie westlicher Staaten, einschließlich Deutschlands“, die das ukrainische Militär mit Waffen unterstützten und dessen Streitkräfte ausbildeten. „Wir sind völlig unterschiedlicher Meinung. Trotzdem werde ich weiter mit ihm reden, weil ich ja den Moment erleben will, wo es möglich ist, rauszukommen aus der Situation. Und das geht nicht, wenn man sich nicht spricht“, sagte Scholz am Samstag in Potsdam.