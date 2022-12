Nach Biden-Ansage: Putin „offen für Kontakte“

„Keine unmittelbaren Pläne“ für Gespräche

„Unmittelbare Pläne“, Putin zu kontaktieren, hat der US-Präsident ohnehin nicht, wie er am Donnerstag erklärte. Sollte Russland ernsthaft nach einer Möglichkeit suchen, seinen Angriffskrieg zu beenden, wolle er sich mit den Verbündeten beraten, so Biden. Er werde nichts tun, was den Interessen der Ukraine schade, betonte er.