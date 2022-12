Putin baut Drohkulisse gegen Atommächte wieder auf

Zur Beendigung des Konflikts in der Ukraine müsse zunächst eine „Einigung“ erzielt werden. „Das Vertrauen ist natürlich fast auf dem Nullpunkt (...), aber letztendlich muss eine Einigung erzielt werden“, sagte Putin weiters am Freitag auf dem Gipfel der Eurasischen Wirtschaftsunion in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek.