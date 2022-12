Spitting Ibex: In der Härte liegt die neue Würze

Live in Wien und Graz

Spitting Ibex präsentieren ihr neues Album „E.G.O.“ und die etwas flotteren Funk-Songs der letzten Jahre heuer auch noch zweimal live. Am 15. Dezember, dem Release-Datum, stellt das Quintett sein Album in der Wiener Arena vor, am 17. Dezember spielen sie am Dom im Berg in Graz. Unter www.oeticket.com gibt es Karten und alle weiteren Infos zu den Konzerten. 2023 geht es dann quer durchs Land munter weiter.