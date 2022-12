Tanner: Allianz mit Balkan gegen Kriegsgefahr

Unter anderem solle mit dem „Western Balkan Defence College“ eine Trainingsbasis in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung geschaffen werden, welche auf den „Grundsätzen der Europäischen Union fußt“, so Tanner. Ziel sei es, dieses Projekt, „welches sich nur durch die Finanzierung der Europäischen Friedensfazilität umsetzen lässt“, auf EU-Ebene zu heben, so die Ministerin weiter. Dadurch solle der Westbalkan weiter gestärkt und die Heranführung an die EU unterstützt werden, sagte sie.