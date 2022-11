EU-Abgeordnete für Gratis-Roaming am Westbalkan

In einem Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen fordern mehr als 80 EU-Abgeordnete, auch den Westbalkan von den teuren Extra-Gebühren für Handy-Auslandsgespräche auszunehmen. „Gerade jetzt ist es wichtig, all jene unter einem Dach zu versammeln, die unsere europäischen Werte teilen“, heißt es in dem Brief. Die Initiative geht von der ÖVP-Delegationsleiterin Angelika Winzig aus, der Chefverhandlerin für die Verlängerung des Gratis-Roamings in der EU.