„Seit Tanner ist Umkehrtrend im Heer gelungen“

Die Sicherheitslage in Europa scheint so unsicher wie lange nicht. Vor gut neun Monaten hat der russische Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen. Zudem mehren sich die Hacker-Angriffe. Und auch die Blackout-Gefahr steigt. Wie gut ist das Österreichische Bundesheer aber aktuell aufgestellt, um unser Land und seine Einwohner im Ernstfall zu schützen? Im krone.tv-Talk mit Moderator Jürgen Winterleitner erklärt Oberst Michael Bauer, Sprecher des Verteidigungsministerium, warum Österreich, trotz des jahrzehntelangen Sparkurses, in Krisenfällen auf das Österreichische Bundesheer zählen kann. Außerdem sagt der Sprecher des Verteidigungsministeriums, dass seit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner im Amt ist, ein Umkehrtrend im Heeres-Budget gelungen sei.