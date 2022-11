EU-Visumfreiheit für Kosovo soll kommen

Das entschied der EU-Rat am Mittwoch. Künftig sollen Inhaberinnen und Inhaber kosovarischer Pässe für bis zu drei Monate ohne Visum in die EU reisen können. Eine Bedingung dazu war der Beitritt des Kosovo zum Europäischen Reiseinformations- und Genehmigungssystem (ETIAS), das im November 2023 in Kraft treten soll. Diese sieht eine erweiterte Sicherheitsüberprüfung für Reisende in die EU vor - unter anderem mit dem Ziel, illegale Einwanderung zu verhindern.