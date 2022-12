Kate: Ihr Statement-Outfit kostet kleines Vermögen

Tag zwei für das Prinzenpaar in den USA - und wie überall, wo Prinzessin Kate auftaucht, interessieren sich alle nicht nur für den Grund ihres Besuchs, sondern auch für die Wahl des Outfits der Prinzessin von Wales. In Boston hat die 40-Jährige wieder ein Statement gesetzt und sich für einen Look in einem winterlichen Burgunderrot, das sich in Prinz Williams Pullover wiederfand, entschieden.