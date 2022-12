„Kriegserklärung“ der Sussexes an William und Kate

Mit einem dramatischen Trailer hat Netflix am Donnerstag die Erwartungen an seine neue Dokumentation „Harry & Megan“ über Prinz Harry und Herzogin Meghan angeheizt. „Wenn so viel auf dem Spiel steht, ist es nicht sinnvoller, unsere Geschichte von uns selbst zu hören?“, fragt Meghan in dem halbminütigen Clip, den Netflix in den sozialen Netzwerken verbreitete. Die 41-Jährige ist darin mehrfach zu sehen, wie sie sich Tränen aus dem Gesicht wischt oder den Kopf in die Hände wirft.