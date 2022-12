William und Kate: Böse Überraschung in Boston

Am Freitag wird in Boston der „Earthshot“-Preis, ein Herzensprojekt von Prinz William, in Boston verliehen. Bereits am Mittwoch landete der Thronfolger mit seiner hübschen Ehefrau Kate in der US-Metropole. Und zum Auftakt ihres Besuchs in den USA, die erste Auslandsreise des Paares seit dem Tod von Queen Elizabeth im September, hatten Kate und William gleich einen vollen Terminkalender.