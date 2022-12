Liegenschaft für Ärzte im Linzer Süden gesucht

„Gesundheitskasse soll endlich Karten auf den Tisch legen“

Das ist besonders bitter, weil es nun endlich interessierte Allgemeinmediziner geben soll, die sich vorstellen könnten, im Süden zu ordinieren. Ob dem wirklich so ist, weiß allerdings nur die Gesundheitskasse. „Die soll jetzt endlich die Karten auf den Tisch legen und sagen, was Sache ist. Denn nur so kann man auch seitens der Stadt aktiv werden und schauen, ob es vielleicht die eine oder andere interessante Liegenschaft für ein Primärversorgungszentrum gäbe“, poltert Hajart – für den eines der beiden Zentren am Areal der ehemaligen Hiller-Kaserne entstehen muss. „Nicht nur im Hinblick auf die Zukunft wäre eine Ansiedelung dort nur logisch. Und die sollte wie eine vernünftige Verkehrsinfrastruktur noch vor dem Wohnungsbau realisiert werden.“