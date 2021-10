Im Linzer Süden spitzt sich Kinderarztmangel zu

Auch das noch! Gerade im Linzer Süden ist – wie oftmals berichtet – die Dichte an Medizinern für Kinder- und Jugendheilkunde ohnehin überschaubar, reißt nun der Abgang der beliebten Kinderärztin in der SolarCity, Ingrid Ettinger, eine weitere Lücke. Insgesamt sind in Linz seit Jahren drei Kassen-Kinderarztstellen vakant.