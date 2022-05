Primärversorgungszentren im Linzer Süden geplant

Sogar zwei Immobilien hat man bereits im Auge

In der gestrigen Landeszielsteuerungskommission kam dann auf den Tisch, worüber Gesundheitskasse, Land und Ärztekammer bisher nur im Stillen verhandelt hatten. Über zwei neue Primärversorgungszentren im Linzer Süden. Eines, entweder in Kleinmünchen oder Auwiesen, für das bereits zwei Immobilien in der engeren Auswahl stehen würden, die allerdings noch zu adaptieren wären. Und ein zweites in Pichling. Auch dort wolle man aufgrund der exorbitanten Einwohnerentwicklung die medizinische Versorgung über eine PVE sicherstellen. Ebenso wurde erwähnt, dass – wie berichtet – die beiden neuen Primärversorgungszentren in Leonding und Traun mit 1. Jänner 2023 starten könnten.