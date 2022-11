Weiter Warten auf neue Ärzte im Linzer Süden

Mehr als 700 Linzer hatten – wie berichtet – im Frühjahr die Unterschriftenaktion der Pichlinger VP-Gemeinderätin Michaela Sommer für eine bessere kinderärztliche Versorgung im Linzer Süden unterstützt. Die Listen wurden an die Gesundheitskasse weitergegeben, doch seitdem ist nichts passiert. Und das, obwohl es eigentlich schon damals „fünf vor zwölf“ war. Kurz kam Hoffnung auf, als durchsickerte, dass im Mai in der Landeszielsteuerungskommission auf den Tisch kam, worüber Kasse, Land und Ärztekammer davor nur im Stillen verhandelt hatten: Über zwei geplante Primärversorgungszentren für den Linzer Süden. Eines entweder in Kleinmünchen oder Auwiesen, das andere – vor allem aufgrund der exorbitanten Einwohnerentwicklung – in Pichling.