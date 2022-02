Linzer Süden wäre idealer Ort für Pilotprojekt

Versorgungslage im Süden inferior

Dem Kassen-Kinderarztmangel, der auch in vielen anderen österreichischen Großstädten vorherrscht, sind sich die Akteure bewusst, allerdings hat es gerade in Linz nicht wirklich den Eindruck, als würde man an der inferioren Versorgungslage im Süden der Stadt etwas zu ändern versuchen. Dabei wäre gerade dort der ideale Ort für eine Art Pilotprojekt. Denn obwohl die Gründung eines Primärversorgungszentrums laut Gesetz aktuell nur Allgemeinmedizinern möglich ist, hat die Wiener Ärztekammer ein Konzept entwickelt, das ähnliche Konstellationen, wie etwa sonderdotierte Gruppenpraxen, möglich machen würde. Laut Kammer blockiert allerdings die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) diese Planungen. Nichtsdestotrotz meinen Insider: „Wenn man bestrebt wäre, ein ärztliches Zentrum nur für Kinder im Linzer Süden zu realisieren, wäre das auch machbar.“