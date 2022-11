Kate & William: USA-Trip ohne Treffen mit Sussexes

Bei seiner ersten Auslandsreise nach dem Tod von Queen Elizabeth II. will Prinz William in den USA auf den Kampf gegen die Klimakrise aufmerksam machen. Gemeinsam mit seiner Frau Kate wurde der britische Thronfolger am Mittwoch in Boston erwartet, wo am Freitag der diesjährige „Earthshot“-Preis verliehen werden soll. Zur Feier des royalen Besuchs sollen Sehenswürdigkeiten in Boston grün angestrahlt werden. Ein Treffen mit Prinz Harry und Herzogin Meghan, die ja in den USA leben, ist aber wohl nicht geplant.