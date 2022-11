Bahnstreik in Tirol: „Es war fast gespenstisch“

Streik stieß manchen Pendlern sauer auf

Vor den Bahnhöfen in Kufstein und Wörgl warteten einige wenige Menschen auf Regionalbusse oder Kollegen, um damit an den Arbeitsplatz zu gelangen. „Diese Aktion der Gewerkschaft stellt eine Kampfansage dar, die bei mir sehr schlecht ankommt“, ärgert sich ein Pendler in Kufstein. Und vor dem Bahnhof Wörgl meint eine verhinderte Zugfahrerin: „Ich als Verkäuferin im Einzelhandel würde mir auch 400 Euro im Monat mehr wünschen.“ Sie kam schließlich äußerst umständlich mit dem Bus und im Wagen einer Kollegin an ihren Arbeitsplatz in Innsbruck.