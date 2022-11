Frau stach im Streit mit Fleischgabel auf Mann ein

Immer wieder soll es in der Beziehung zwischen einer Frau (50) und ihrem um 16 Jahre jüngeren Angebeteten bereits gekriselt haben. Trennung, Versöhnung, Aus und Neustart wechselten sich ab. Am Mittwochabend ist es in der Wohnung in der 1460-Einwohner-Gemeinde im Bezirk Güssing zum nächsten Eklat gekommen. Eifersucht dürfte einen wilden Streit ausgelöst haben. Wutentbrannt und offensichtlich alkoholisiert soll sich die Frau ein Fleischbeil geschnappt haben, um damit ihren Lebensgefährten zu attackieren. Auch mit einem Küchenmesser sei sie auf ihn losgegangen, hieß es im Laufe der Ermittlungen. Als die Angreiferin noch mehr in Rage geraten ist, griff sie zu einer Fleischgabel.