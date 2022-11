Österreich soll ab 2023 mehr Hebammen bekommen

ÖGK: „Meilenstein in der Versorgung“

Der Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), Andreas Huss, sprach in einer Aussendung von einem „Meilenstein in der Versorgung“. Dass es mit dem neuen Vertrag künftig mehr Hebammen mit Kassenvertrag geben werde, meinte auch die Präsidentin des Hebammengremiums, Gerlinde Feichtlbauer. „Die neuen Kassentarife führen die Entlohnung von frei praktizierenden Hebammen an die Hebammen-Gehälter im Krankenhaus heran. Außerdem gibt es nun auch zeitgemäße Teilzeitlösungen für Kassenhebammen, sodass mehr Kolleginnen die Möglichkeit haben, mit Kassenvertrag zu arbeiten“, sagte sie. Höhere Kassentarife, zeitgemäße Teilzeitlösungen und der Fokus auf Nachsorge seien die „Eckpunkte der neuen Kassenverträge.“